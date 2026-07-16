Директор фирмы из Нижневартовска попытался скачать VPN-приложение и попался в лапы мошенника

Фото: УМВД по ХМАО-Югре

В дежурную часть полиции Нижневартовска обратился 52-летний генеральный директор одной из местных коммерческих организаций. Он сообщил о краже денег с его банковской карты. Выяснилось, что деньги ушли, когда мужчина пытался получить доступ к интернет-сервисам, которые недоступны в России.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, директор скачал на свой мобильный телефон VPN-приложение с неизвестного сайта. Софт оказался вредоносным. С его помощью мошенники получили доступ к смартфону заявителя и перевели с его кредитной карты на дебетовую карту двумя суммами - 39 900 рублей и 49 000 рублей. После этого с дебетовой карты на неустановленный счет аферистами были перечислены 39 900 рублей. Следующая попытка была заблокирована службой безопасности банка, благодаря чему деньги удалось сохранить.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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