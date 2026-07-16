В Лангепасе за кражу 22 тонн нефти осуждены двое мужчин

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Лангепасский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении двух жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Мужчины признаны виновными в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору, из нефтепровода, в крупном размере.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, в сентябре 2024 года подсудимые вступили в предварительный сговор с другими участниками и сделали несанкционированную врезку в нефтепровод, принадлежащий ПАО «Лукойл-Западная Сибирь», расположенный в Лангепасе. При помощи спецтехники и приспособлений, а также большегрузов, они похитили более 22 тонн нефти стоимостью свыше 930 тысяч рублей. Злоумышленников задержали полицейские.

Суд назначил одному виновному наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, второй приговорен к 3 годам лишения свободы условно.

Кроме того, суд конфисковал в доход государства автомобили, а также мобильный телефон осужденных.

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