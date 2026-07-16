Пьяный житель Сургута насмерть забил знакомого

Фото: СУ СК по ХМАО-Югре

Тяжкое преступление совершил в ночь с 14 на 15 июля 42-летний житель Сургута. Будучи в нетрезвом состоянии он насмерть забил своего приятеля. Мужчина задержан и решается вопрос о его заключении под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

По данным СУ СК по ХМАО-Югре, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в пылу ссоры со знакомым, с которым он и выпивал, жестоко избил мужчину. Он нанес ему множественные удары по голове и телу. От полученных травм несчастный скончался на месте преступления. Следствие продолжается.

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