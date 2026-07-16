В ХМАО для беременных студенток запускают проект «Сервисные роды»

Фото: соцсети Руслана Кухарука

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в Год молодой семьи приняло решение о запуске нового проекта для беременных студенток очной формы обучения под названием «Сервисные роды».

С 1 сентября студентки смогут бесплатно получить комплексное сопровождение в период беременности. Для будущих мама организуют персональное медицинское сопровождение акушерами-гинекологами и психологами на всех этапах – от постановки на учет до послеродового наблюдения. График приема специалисты проекта адаптируют под учебный процесс участниц, а необходимые обследования будут проводиться во внеучебное время. Скрининги можно будет проходить в выходные дни. Об этом заявил в соцсетях губернатор Югры Руслан Кухарук.

- Также поручил департаменту социального развития проработать с учетом мнения жителей автономного округа вопрос предоставления Югорского семейного капитала при рождении третьего и каждого последующего ребенка с прогрессирующим размером выплаты, – добавил Руслан Кухарук.

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