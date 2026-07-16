Житель Сургута требует с банка 34 млн рублей неустойки за то, что тот позволил мошенникам списать с его счета 6 млн рублей

Фото: Суды Югры

Житель Сургута обратился с иском в суд к банку, который, по его мнению, ненадлежащим образом исполнил принятые на себя обязательства по блокировке всех открытых на имя истца карт, блокировке системы ДБО. В итоге мошенники списали с его счета 6 млн рублей. Мужчина требует с банка неустойку в размере 34 млн рублей. Ранее банк по решению суда уже выплатил около 9 миллионов рублей сургутянину.

По данным «Судов Югры», с 30.01.2024 по 31.01.2024 неизвестный связался с сургутяниным и представился сотрудником Центрального Банка РФ. Затем аферист подключил переадресацию, и под предлогом досрочного погашения кредита, якобы оформленного на его имя «мошенником», убедил мужчину внести 300 000 рублей на счет карты через банкомат. После чего неизвестный, имея доступ к онлайн-приложениям, находящимся на устройстве истца и смс-сообщениям от сервисного номера банка, снял 6 миллионов рублей по операции системы быстрых платежей. Деньги мужчине банк не вернул, хотя сургутянин пришел в отделение банка, где дал распоряжение о блокировании всех открытых на его имя карт, счетов, вкладов, а также блокировки системы дистанционного банковского обслуживания. В судебном заседании представитель банка с исковыми требованиями не согласился, указав, что при расчете исковых требований истец ссылается на норму права, предусматривающую ответственность продавца при продаже товара. Также указали, что размер неустойки превышает размер причиненного ущерба в несколько раз.

Судом сделан вывод, что банк ненадлежащим образом исполнил принятые на себя обязательства и квалифицировал действия банка как ненадлежащее качество оказанной банком услуги. Так как ранее мужчина уже получил почти 9 млн рублей от банка, в новом деле истец просил взыскать неустойку именно за некачественно оказанную банком услугу, что подтверждено ранее состоявшимся судебным решением.

Банк не оспаривал то, что в феврале 2024 года истец направлял в банк заявление о несогласии с проведенной операцией, следовательно, возврат денег должен был быть произведен банком в феврале 2024 года. Однако, фактически сумма возвращена по решению суда только в сентябре 2025 года.

Суд частично удовлетворил исковые требования жителя Сургута, с банка в его пользу взыскана неустойка в размере еще 6 миллионов рублей, штраф в размере 3 миллионов рублей. Было учтено, что с ответчиком заключен договор срочного банковского вклада почти на 7 миллионов рублей, истцу открыт счет и выпущена банковская карта.

Банк с решением суда не согласен и подал апелляцию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Чтобы устроиться в маркеплейс житель Нижневартовска зачем-то перевел на разные счета 170 тысяч рублей