Чтобы устроиться в маркеплейс житель Нижневартовска зачем-то перевел на разные счета 170 тысяч рублей

Фото: УМВД по ХМАО-Югре

Молодой житель Нижневартовска искал работу. Он планировал устроиться на маркетплейс, а вакантные места стал искать в популярном мессенджере. Там предлагали закупать товары на маркеплейсе и продавать их с большой наценкой. 27-летний вартовчанин решил податься в бизнес и связался с администратором группы.

Подработка заключалась в организации поставки товара и последующей перепродаже на торговой площадке. Убедив молодого человека в выгодности условий, администратор предоставил реквизиты для перевода денег для приобретения товаров. Вартовчанин перевел деньги несколькими транзакциями на разные банковские счета. Спустя несколько дней аферист перестал выходить на связь, заблокировал потерпевшего в мессенджере, после чего югорчанин обратился в полицию.

Общая сумма материального ущерба составила около 170 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества под видом трудоустройства на маркетплейсе.

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