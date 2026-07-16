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НовостиПроисшествия16 июля 2026 5:40

Пенсионер из Свердловской области ради высокой пенсии прописался у дочери в Югорске и стал фигурантом уголовного дела

В Югорске осужден пенсионер из Свердловской области, который фиктивно прописался у дочери
Нина БАРИНОВА
Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Югорский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении жителя Свердловской области. Мужчину признали виновным в мошенничестве при получении выплат, совершенном в крупном размере.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, в 2020 году свердловчанин ради получения повышенной северной пенсии фиктивно прописался в квартире своей дочери в городе Югорске. При этом мужчина постоянно проживал в Свердловской области, но не уведомил об этом отдел пенсионного обеспечения. С марта 2020 года по декабрь 2024 года он получил пенсионные выплаты в увеличенном размере на сумму более 600 тысяч рублей. Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 160 тысяч рублей.

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