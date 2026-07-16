Югорчанин хотел заработать на бирже, но потерял 1,6 млн рублей и обратился в полицию

Общая сумма похищенного превышает 1,6 млн рублей Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Сургутском районе возбуждено уголовное дело о мошенничестве под видом брокерской деятельности на сумму более 1,6 млн рублей. Все началось с того, что в дежурную часть полиции поступило заявление от 42-летнего жителя поселка Нижнесортымский о краже денег.

Оказывается, мужчина мечтал не работать и просто получать большие деньги, поэтому вложился в сомнительную аферу. В мае текущего года он сам обратился к услугам организации, позиционирующей себя как брокерская площадка. Там его убедили переводить деньги через криптообменники на подконтрольные счета. Ему позволили увидеть фиктивный личный кабинет, где он видел, как растут проценты на его денежках. Поэтому югорчанин оформлял все новые кредиты и занимал деньги у знакомых. Он уже мечтал о роскошной жизни как вдруг мошенники инсценировали доставку наличных инкассаторской службой с требованием внести дополнительную плату в размере 375 тысяч рублей за «повторную доставку». Общая сумма похищенного превышает 1,6 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

- В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к совершению преступления, – рассказали в УМВД по ХМАО-Югре.

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