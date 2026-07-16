В Нижневартовске с 3 кг наркотиков задержан свердловчанин

Фото: УМВД по ХМАО-Югре

Полицейские Нижневартовска задержали 28-летнего жителя Свердловской области, у которого было обнаружено 3 кг гашиша и N-метилэфедрона. Наркотики он планировал сбыть именно в Югре.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, свердловчанин «работал» курьером в наркошопе. По указанию куратора он приехал на арендованной машине в Нижневартовск, где забрал крупную партию наркотика из тайника для его последующего розничного сбыта. В автомобиле полицейские обнаружили 100 подготовленных к реализации свёртков со смертоносным зельем.

Ещё один аналогичный схрон оперативники нашли на прилегающей территории, где наркодилер уже успел оборудовать закладку. Основные запасы наркотиков хранились на съёмной квартире свердловчанина. Там стражи правопорядка изъяли весы, упаковочные материалы, пакеты с порошком, а также три брикета с комкообразным растительным веществом. Общая масса найденного растительного наркотика и «соли» составила около трёх килограммов.

Свердловчанин заключен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Нягани старушка на узбекском авто спровоцировала ДТП с 2 пострадавшими