В Советский придет жара до +32 градусов: погода в Югре 16 июля 2026 года

Фото: правительство Югры

В четверг, 16 июля, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре переменная облачность. В отдельных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +22...+27 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 3-8 метров в секунду. Утром +20 градусов, днем +25 градусов, вечером +18 градусов.

В Сургуте переменная область, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 3-8 метров в секунду. Сейчас +22 градуса, днем +27 градусов, вечером +20 градусов.

В Нижневартовске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, восточный, северо-восточный 2-7 метров в секунду. Утром +22 градуса, днем +25 градусов, вечером +19 градусов.

В Нефтеюганске переменная облачность, слабый дождь. Ветер восточный, юго-восточный 3-8 метров в секунду. Утром +23 градуса, днем +26 градусов, вечером +20 градусов.

В Когалыме переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 2-9 метров в секунду. Утром на термометре +23 градуса, днем +25 градусов, вечером +19 градусов.

В Нягани до обеда переменная облачность, после – пасмурно, небольшой дождь. Ветер восточный, северо-восточный, северный 1-8 метра в секунду. Утром +17 градусов, днем +24 градуса, вечером +19 градусов.

В Мегионе переменная облачность и без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 2-8 метров в секунду. Сейчас +23 градуса, днем +27 градусов, вечером +20 градусов.

В Радужном солнечно, к вечеру немного натекут облака, но затем снова ясно, без осадков. Ветер восточный 2-8 метров в секунду. Утром +23 градуса, днем +25 градусов, вечером +17 градусов.

В Лангепасе переменная облачность и без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 3-8 метров в секунду. Утром +23 градуса, днем +27 градусов, вечером +19 градусов.

В Лянторе переменная облачность, возможен дождь. Ветер восточный, юго-восточный 3-8 метров в секунду. Утром +23 градуса, днем +27 градусов, вечером +21 градус.

В Урае пасмурно и дожди. Ветер восточный, северо-восточный 3-9 метров в секунду. Утром +18 градусов, днем +20 градусов, вечером +18 градусов.

В Белоярском пасмурно, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 2-8 метров в секунду. Сейчас +19 градусов, днем +23 градуса, вечером +18 градусов.

В Пыть-Яхе переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 3-8 метров в секунду. Утром +22 градуса, днем +26 градусов, вечером +20 градусов.

В Югорске пасмурно и дожди. Ветер восточный, северо-восточный 2-8 метров в секунду. Сейчас +19 градусов, днем +21 градус, вечером +17 градусов.

В Покачах переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, северо-восточный 2-8 метров в секунду. Сейчас +22 градуса, днем +26 градусов, вечером +19 градусов.

В Советском до полудня солнечно, после - переменная облачность, к ночи возможен слабый дождь. Ветер восточный, северо-восточный 1-7 метров в секунду. Сейчас +14 градусов, днем +32 градуса, вечером +26 градусов.