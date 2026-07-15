Пять лет колонии за нефть: в Лангепасе осудили банду «черных врезчиков». Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Лангепасский городской суд вынес приговор двум жителям Югры за хищение нефти из трубопровода. Мужчины были признаны виновными по пп. «б», «в» ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража в крупном размере группой лиц».

По версии следствия, в сентябре 2024 года преступники организовали несанкционированную врезку в магистральный нефтепровод на территории Лангепаса. Используя спецтехнику и большегрузы, они похитили более 22 тонн черного золота стоимостью свыше 930 тысяч рублей. Преступная деятельность была пресечена полицией.

Суд назначил участникам группировки разные сроки: одному - 5 лет лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год; второй получил три года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

Кроме того, суд удовлетворил требование гособвинения о конфискации в доход государства транспортных средств и мобильного телефона, использовавшихся при совершении преступления.

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