Фото: РУФСБ по ХМАО.

Силовые структуры предотвратили диверсию на нефтяном заводе в Югре. В Нягани сотрудники ФСБ России задержали преступника, который действовал по заданию украинских спецслужб.

Мужчину взяли с поличным у тайника со взрывчаткой сразу после того, как он извлек оттуда самодельное взрывное устройство массой 1,5 килограмма. При попытке скрыться злоумышленник был нейтрализован, сообщили в ведомстве.

В состав изъятого СВУ входили взрывчатое вещество иностранного производства, электродетонатор и таймер-замедлитель. Также у задержанного нашли мобильные телефоны с перепиской, подтверждающей передачу данных об объектах топливно-энергетического комплекса региона украинским кураторам через интернет-мессенджеры.

Следственным подразделением РУ ФСБ было заведено уголовное дело по статьям о незаконном обороте взрывчатых веществ и приготовлении к террористическому акту.

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