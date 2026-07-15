Смертельный сезон: 10 мотоциклистов погибли на дорогах Югры этим летом

Фото: ГАИ Югры.

Госавтоинспекция ХМАО бьет тревогу из-за аварийности мототранспорта. С начала летнего сезона на дорогах округа зафиксировано 43 ДТП, в которых погибли 10 человек и еще 39 получили травмы.

В ответ полиция перешла к активным действиям. В городах Мегион, Нефтеюганск, Радужный, Югорск и Когалым прошли рейды по проверке водителей. Особое внимание уделяется соблюдению ПДД и техническому состоянию байков.

Однако одними штрафами проблему решить не удалось. В Сургуте сотрудники ДПС организовали встречу с сообществом «Мотопритяжение». На специальной площадке прошел мастер-класс по контраварийному вождению, где опытные инструкторы учили новичков правильно тормозить и уходить от препятствий.

Участники отметили высокую пользу таких тренировок для закрепления навыков безаварийной езды. Полицейские, в свою очередь, напомнили о важности экипировки и соблюдения скоростного режима, пожелав водителям безопасного сезона.