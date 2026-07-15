С дорогу в реку слетел утомленный водитель на трассе Сургут – Нижневартовск

Фото: Госавтоинспекция ХМАО-Югры

Дорожно-транпсортное происшествие произошло ночью 14 июля на 157 км автодороги «Сургут-Нижневартовск» в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Пострадал сам водитель.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 02:40 утомленный дорогой и желанием спать 58-летний водитель «ВАЗа» слетел с дороги в левый придорожный кювет, а затем машина упала в реку. В результате ДТП водитель получил травмы.

За прошедшие сутки в Югре произошло 2 ДТП, в которых 2 человека получили травмы. Сотрудниками Госавтоинспекции задержано 7 нетрезвых водителей. За выезд на полосу встречного движения привлечено 33 водителя.

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