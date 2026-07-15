В Югре гость выбил глаз хозяину и заплатил всего 500 тысяч рублей за моральный вред

Фото: Суды Югры

Нижневартовский районный суд рассмотрел уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем потерю зрения. Приговор, мягко говоря, оказался мягким. За то, что он мужчина сделал инвалидом человека, он получил условный срок и заплатит за моральный вред всего полмиллиона рублей.

По данным «Судов Югры», в января текущего года житель села Ларьяк Нижневартовского района, находясь в гостях у знакомого, ударил хозяина дома кулаком в глаз. В результате полученной травмы потерпевший полностью утратил зрение на левый глаз, что расценивается как тяжкий вред здоровью по признаку стойкой утраты общей трудоспособности более 30% .

В суде агрессор признал вину и раскаялся. Суд признал его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, учел смягчающие обстоятельства: наличие малолетних детей, явку с повинной, а также принесение извинений потерпевшему. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно и взыскал компенсацию морального вреда в размере 500 000 рублей из заявленных потерпевшим 1 200 000 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Нефтеюганске водитель впечатал женщину в забор насмерть