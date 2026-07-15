В ХМАО горят леса на площади 4475 га

Скрин с портала ИАС Лесные пожары

На утро 15 июля в Ханты-Мансийском автономном округе действуют 2 лесных пожара на общей площади 4475 га. Оба они находятся в Нижневартовском районе, где до 18 июля введен режим ЧС регионального уровня. В настоящее время один из двух пожаров локализован на площади 4212 га.

Портал ИАС "Лесные пожары" тоже указывает на два пожара той же площади, и что сейчас, не считая локализованного, горят леса на площади менее 50 га. На тушении работают 25 человек. Задействованы самолёты и вертолёты для доставки работников.

Всего за минувшие сутки возникло два новых лесных пожара, оба они были ликвидированы.

За 2026 год зарегистрировано 327 лесных пожаров на общей площади 35333,55 га.

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