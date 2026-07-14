Выручка «Юграавиа» за 2025 год превысила 1,6 миллиарда рублей

Фото: аэропорт Ханты-Мансийска

Управляющее аэропортом Ханты-Мансийска АО «Юграавиа» опубликовало годовую отчетность за 2025 год. По итогам прошлого года, выручка компании составила 1,65 миллиарда рублей, что на 1% ниже рекордного 2024 года. Чистая прибыль составила 18,3 миллиона рублей, активы поднялись 4,4 миллиарда, а капитал приумножен до 2,4 миллиарда рублей. Аудиторы подтвердили достоверность всех показателей и их соответствие российским стандартам. Об этом сообщает тг-канал «Транспортный цех/Югра».

За год компания обслужила 524 тысяч 277 пассажиров, что является абсолютным рекордом за всю историю предприятия. Отмечено, что пассажиропоток растет пятый год подряд. Кроме того, в 2025 году не зарегистрировано ни одного авиационного инцидента.

Добавим, что правительство ХМАО направило в качестве господдержки более 395 миллионов рублей на модернизацию аэропортов. На эти средства закуплены досмотровые системы, оборудование для защиты от беспилотников и новая аэродромная техника.

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