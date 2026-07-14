Во дворе дома в Нягани сбили двух подростков на одном электросамокате

Фото: Госавтоинспекция Нягани

Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два подростока, произошло в субботу, 11 июля, в Нягани

По данным Госавтоинспекции Нягани, в 21:25 во внутридворовой территории дома №17 по улице Ленина 40-летний водитель за рулем автомобиля Mazda 3 при выезде из жилой зоны не пропустил 14-летнего школьника на электросамокате iScooter W9Air и сбил его. Вместе с подростком в нарушении ПДД на одном самокате ехал его ровесник.

Фото: Госавтоинспекция Нягани

В результате ДТП оба подростка на электросамокате получили травмы и с места происшествия были доставлены в Няганскую окружную больницу.

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