Более 50 специалистов АО «Транснефть – Сибирь» проверили готовность к ликвидации аварии на нефтепроводе

Фото: «АО – Транснефть – Сибирь»

В Тюменской области состоялось плановое учебно-тренировочное занятие, организованное Тюменским управлением магистральных нефтепроводов АО «Транснефть – Сибирь». В рамках мероприятия специалисты отрабатывали действия по локализации и ликвидации условного разлива нефти на подводном переходе магистрального нефтепровода.

По легенде учений автоматизированные системы зафиксировали снижение давления на одном из участков трубопровода. После поступления сигнала диспетчер нефтепродуктоперекачивающей станции «Тюмень» условно остановил транспортировку нефти и организовал оповещение всех необходимых служб.

На место оперативно прибыли сотрудники ведомственной охраны, которые обеспечили безопасность территории. Затем к выполнению практических мероприятий приступили аварийные подразделения линейной производственно-диспетчерской станции имени В.Н. Чепурского, нефтепродуктоперекачивающей станции «Тюмень» и специализированного управления по предупреждению и ликвидации аварий на магистральных нефтепроводах.

После оценки масштабов условного происшествия специалисты приступили к его локализации. В ходе тренировки были развернуты три линии защиты, смонтировано 640 метров берегозащитных и удерживающих боновых заграждений. Для выполнения работ использовали нефтесборные установки, моторные лодки, специальную технику, шанцевый инструмент и емкости для сбора нефти.

Всего в учениях приняли участие более 50 сотрудников предприятия, было задействовано около 16 единиц техники различного назначения. Все этапы ликвидации условной аварии выполнены в пределах нормативного времени.

После завершения практической части специалисты экологической службы провели контроль качества атмосферного воздуха, поверхностных вод и почвы. Полученные результаты подтвердили успешное выполнение всех поставленных задач.

В компании отметили, что подобные учебно-тренировочные мероприятия являются важной частью системы обеспечения промышленной и экологической безопасности магистральных нефтепроводов. По итогам проверки подтверждена готовность персонала и технических средств к оперативному реагированию при возникновении возможных нештатных ситуаций.