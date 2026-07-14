Жителям Югры разрешат продавать в канистры бензин и дизель

Фото: правительство Югры

Жители Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в последние несколько недель испытывает трудности с топливом. Цены на бензин и дизель резко взлетели, а многие заправки ограничили продажу топлива. В канистры отказываются заправлять и вовсе. По этой причине югорчане не могут заправить свои газонокосилки, генераторы, моторные лодки, бензопилы и другую технику. В дело вмешался губернатор Югры Руслан Кухарук. Он поручил профильным ведомствам проработать продажу топлива в канистры.

- В летний период водный транспорт остается основным средством передвижения в 57 поселениях автономного округа. Поручил департаменту экономического развития Югры проработать с организациями, осуществляющими розничную реализацию моторного топлива, вопрос отпуска бензина и дизеля в переносную тару: собственникам маломерных судов и жителям на бытовые нужды (бензопилы, газонокосилки, генераторы и т. п.) – в объеме до 20 литров, – рассказал губернатор в соцсетях.

Он также отметил напряженность на топливном рынке, ссылаясь на мониторинг. Приоритет на заправку имеют оперативные службы: подразделения МЧС России и Центроспас-Югории, правоохранительные органы, автомобили скорой помощи, аварийные бригады коммунальных служб, а также подразделения, обеспечивающие работу общественного транспорта – городских и межмуниципальных маршрутов. Особое внимание на заседании Оперативного штаба уделено обеспечению топливом труднодоступных населенных пунктов.