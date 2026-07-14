Энергетики повысили надежность электроснабжения двух нефтяных месторождений в Югре

Фото: Евгений Жуланов

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре «Россети Тюмень» завершили плановый капитальный ремонт двухцепной воздушной линии электропередачи (ЛЭП) классом напряжения 110 кВ. На повышение надежности электроснабжения двух нефтепромыслов направлено около трех миллионов рублей.

Для защиты энерготранзита от гроз специалисты установили более 1000 стеклянных изоляторов. Использованные в ремонте комплектующие отечественного производства имеют высокую устойчивость к механическим нагрузкам, перепадам температур, влаге и ультрафиолету и надежно работают в суровых климатических условиях Югры. Трасса энергообъекта частично проходит по труднодоступной болотистой местности, поэтому доставка персонала и материалов осуществлялась при помощи вездехода на шинах сверхнизкого давления.

Капремонт выполнен в рамках производственной программы «Россети Тюмень». По данным компании, в 2026 году плановые технические мероприятия охватят свыше 600 километров линий электропередачи в главном нефтедобывающем регионе России, что обеспечит высокую степень готовности энергокомплекса к отопительному сезону 2026/2027 годов.