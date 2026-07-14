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НовостиОбщество14 июля 2026 9:43

В ХМАО действуют 2 пожара на общей площади 4475 га

Два пожара на общей площади 4475 га действуют в ХМАО
Нина БАРИНОВА
Скрин с портала ИАС Лесные пожары

Скрин с портала ИАС Лесные пожары

Лесные пожары в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре сходят на нет. На утро 14 июля в регионе действовали 3 лесных пожара в Нижневартовском районе на общей площади 4479,1 га. Один из них локализован на площади 4,1 га. На тушении работают 127 человек. Задействованы самолёты и вертолёты для доставки работников.

По данным портала ИАС «Лесные пожары», на 15 часов действуют всего 2 пожара на площади 4475 га, оба из которых находятся в Нижневартовском районе, где до 18 июля введен режим ЧС. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

Количество зарегистрированных пожаров за последние сутки – три, два из которых уже ликвидированы. Всего за 2026 год в Югре зарегистрировано 325 лесных пожаров на общей площади 35346,47 га.

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