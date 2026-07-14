В Нефтеюганске полицейские задержали подозреваемого в попытке кражи денег у пенсионера

Фото: УМВД по ХМАО-Югре

В дежурную часть полиции Нефтеюганска обратился 76 летний местный житель с заявлением о попытке хищения его денег с банковской карты. Дедушка рассказал, что несколько дней назад он обратился в отделение мобильного оператора, чтобы отключить услугу блокировки неизвестных номеров. Продавец-консультант попросил у пенсионера телефон, после отключения услуги, дедуля забрал телефон и ушел домой.

Дома пенсионер заметил, что у него удалено приложение банка. Он тут восстановил доступ и заметил, что кто-то попытался оформить кредит на его имя на 300 тысяч рублей, а еще заметил две попытки перевода 43 тысяч рублей. К счастью, все денежные операции были отклонены банком. Сотрудники угрозыска тут же задержали 19-летнего подозреваемого и доставили его в отдел полиции.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, молодой человек признался, что решился на преступление из-за долга по кредиту. Он сам предложил помощь пенсионеру в восстановлении пароля и, зайдя в его личный кабинет, попытался сначала оформить кредит, а затем перевести деньги на доступный ему банковский счет. Когда парень понял, что у него ничего не вышло, он удалил банковское приложение с телефона деда и все сопутствующие SMS-уведомления.

В отношении парня возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу с банковского счета».

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