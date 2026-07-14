В Кондинском районе полиция двое суток ищет пропавшего подростка

Парень ушел из дома 2 дня назад Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В дежурную часть полиции Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 12 июля около 16 часов обратился местный житель 1971 года рождения. Мужчина заявил, что у него пропал сын-подросток и где он, не известно. Подросток 2012 года рождения ушел из дома поселка Лиственичный еще двое суток назад и до настоящего времени не вернулся.

- Сотрудники полиции принимают все необходимые меры для его поиска и установления обстоятельств произошедшего. Всех, кто располагает какой либо информацией о местонахождении ребёнка, просим незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8 (34677) 34-429, 35-151, либо на короткий номер полиции «102», – говорится в сообщении УМВД по ХМАО-Югре.

Добавим, что поисковой отряд «Лиза Алерт» ХМАО-Югры за июнь поделился статистикой. Из 18 поступивших заявок 12 человек были найдены живыми и вернулись домой к своим родным. Один человек был обнаружен погибшим. Пять человек до сих пор не найдены. Их поиски продолжаются.

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