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НовостиОбщество14 июля 2026 8:51

В ночь с 14 на 15 июля в Ханты-Мансийске перекроют Объездную дорогу

Объездную дорогу перекроют в ночь с 14 на 15 июля в Ханты-Мансийске
Нина БАРИНОВА
Фото: Стройкомплекс Югры

Фото: Стройкомплекс Югры

Водителей любого вида транспорта предупреждают о ночном перекрытии Объездной дороги в Ханты-Мансийске. По данным Стройкомплекса Югры, в ночь с 14 на 15 июля из-за дорожных работ на шесть часов закроют движение на транспортной развязке, соединяющей трассу Тюмень - Ханты-Мансийск и дорогу в аэропорт. Речь идет об участке км 0+562. Время ограничения следующее: с 22:00 до 05:00.

Фото: Стройкомплекс Югры

Фото: Стройкомплекс Югры

- На время перекрытия предусмотрены временные пути объезда. Пожалуйста, учитывайте эти изменения при планировании ночных маршрутов, – добавили в Стройкомплексе Югры.

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