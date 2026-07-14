Югорчанин отправится на 3,7 лет в тюрьму за вымогательство, умышленное повреждение имущества и покушение на угон

Фото: Суды Югры

Пьяный житель пгт. Междуреченский Кондинского района в июле 2024 года потребовал от мужчины 15 000 рублей просто так, не в долг, не за услугу, а просто так. Для большего желания отдать деньги, кондинец избил мужчину.

В мае 2025 года пьяный кондинец намеренно разгромил чужой минивэн Mazda Biante, камнем разбил стекла и помяв кузов. Стоимость восстановительного ремонта составила 15 303 рубля, что признано судом значительным ущербом для потерпевшего. Затем неадекват попытался угнать этот же автомобиль разбив стекло и проникнув в салон, но у него не получилось завести его. Суд признал вину кондинца. Учитывая, что одно из преступлений совершено в период действия условного осуждения по предыдущему приговору, суд отменил условную меру наказания.

Подсудимому назначено наказание в виде 3 лет 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Еще его обязали пройти принудительное амбулаторное лечение от алкогольной зависимости в местах лишения свободы.

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