В Нефтеюганском районе водитель приговорен к 5,3 годам тюрьмы за смертельное ДТП

Фото: УМВД по ХМАО-Югре

На пять лет и 3 месяца отправится в колонию-поселение 38-летний житель Башкортостана, который, будучи пьяным за рулем, нарушил ПДД и спровоцировал ДТП, в котором погиб человек. Такое решение вынес Нефтеюганский районный суд.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, все произошло в сентябре 2025 года. Пьяный виновник аварии на «КамАЗе», мчался по трассе «Тюмень – Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе. На 752 километре водитель выехал на встречку, где в лоб столкнулся с автомобилем Kia Rio.

Пассажирка легковушки от полученных травм скончалась на месте происшествия. Фигурант полностью признал свою вину. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 3 месяца с отбыванием наказания в колонии-поселении.

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