Горе-отец из Сургута отправится в колонию на 1,2 года за неуплату алиментов

Фото: Суды Югры

Сургутским городским судом вновь рассмотрено уголовное дело в отношении местного жителя за неуплату алиментов на дочь 2018 года рождения. Долг по алиментам составил почти 440 тысяч рублей, который в полном объеме не погашен.

По данным «Судов Югры», в суде учтено, что мужчина был судим за кражу, являющуюся тяжким преступлением, и во время испытательного срока он совершил новое преступление и не исполнял возложенные на него обязанности, скрылся от контролирующего органа.

Горе-отец признан виновным. Ему отменено условное осуждение за предыдущее преступление и назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 2 месяца в исправительной колонии общего режима.

С начала года Сургутским городским судом рассмотрено уже 54 уголовных дела по неуплате средств на содержание детей, по 6-ти делам производство прекращено в связи с полным погашением задолженности по алиментам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Кондинцу дали 4 месяца «строгача» за отказ платить алименты