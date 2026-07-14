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НовостиОбщество14 июля 2026 6:44

Директора фирмы из Сургута оштрафовали за невыплату зарплаты 20 сотрудникам

За невыплату зарплаты 20 сотрудникам оштрафована директор фирмы из Сургута
Нина БАРИНОВА
Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Сургутский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении директора ООО «ВТП-ТВС». Женщина признана виновной в невыплате заработной платы. Ей придется выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, директор организации при наличии финансовой возможности с января по апрель 2025 года не выплачивала заработную плату 20 работникам организации. Общая задолженность превысила 5 млн рублей. Поступающие на счета деньги директор расходовала на иные цели. После вмешательства прокуратуры долг перед сотрудниками был погашен в полном объеме.

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