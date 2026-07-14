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НовостиОбщество14 июля 2026 6:25

В Нягани за антисанитарию на месяц закрыли Doner-House

За антисанитарию в Нягани на месяц закрыли закусочную
Нина БАРИНОВА
Фото: Суды Югры

Фото: Суды Югры

Няганский городской суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении владельца закусочной «Doner-House». Ранее с проверкой в общепит нагрянули сотрудники Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре. Там были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организациям питания населения.

По данным «Судов Югры», в закусочной отсутствовала горячая вода, не было отдельного уборочного инвентаря, а разделочный инвентарь, производственные столы, а также посуда для пищевого сырья, полуфабрикатов и готовых блюд не имели маркировки. Сам повар закусочной работал без прохождения обязательного медицинского осмотра.

Суд признал владельца закусочной виновным и назначил наказание в виде приостановления деятельности заведения сроком на 30 суток.

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