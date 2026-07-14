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НовостиЭкономика14 июля 2026 6:14

Директор фирмы из Нефтеюганска задолжал сотрудникам более 40 млн рублей

Более 40 млн рублей задолжал сотрудникам директор фирмы из Нефтеюганска
Нина БАРИНОВА
Фото: СУ СК по ХМАО-Югре

Фото: СУ СК по ХМАО-Югре

Сотрудники одной из фирм Нефтеюганска уже полгода не получают заработную плату. Общий долг перед ними у компании составил более 40 млн рублей.

По данным СУ СК по ХМАО-Югре, в отношении руководителя организации следователями возбуждено уголовное дело. Мужчину подозревают в совершении преступления по статье «Невыплата заработной платы». С января по июль текущего года, директор свыше двух месяцев не выплачивает заработную плату работникам организации на общую сумму, превышающую 40 млн рублей.

По уголовному делу проводится работа, направленная на возмещение потерпевшим причиненного материального ущерба.

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