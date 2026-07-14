Пекло прочь: Жители Югры не будут страдать от жары на этой неделе

Фото: правительство Югры

Согласно прогнозу синоптиков Ханты-Мансийского ЦГМС эта неделя в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре порадуют югорчан небольшой прохладой, отсутствием гроз и сильных ливней. Днем температура воздуха может подниматься до +28 градусов, а вот по ночам столбики термометров будут опускаться до +14 градусов.

В среду, 15 июля, в регионе установится переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха составит +11...+16 градусов, местами до +6 градусов. Днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер восточной четверти 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем +21...+26 градусов.

В четверг, 16 июля, тоже переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер восточной четверти ночью 3-8 метров в секунду, днем 8-13 метров в секунду. Температура ночью упадет до +10...+15 градусов, днем потеплеет до +22...+27 градусов, местами до +17 градусов.

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