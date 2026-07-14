Сургутянка отделалась штрафом в 250 тысяч рублей за фиктивную прописку 5 россиян и 5 иностранцев

Фото: Суды Югры

Жительница Сургута «приютила» в своей квартире по пять мигрантов и россиян и стала фигуранткой уголовного дела. Суд признал ее виновной в фиктивной постановке на учет пяти иностранных граждан и фиктивной регистрации пяти граждан РФ.

По данным «Судов Югры», за прописку в своей квартире все прописанные заплатили ей общую сумму 125 000 рублей. Сургутянка вину признала вину и суд назначил наказание в виде штрафа в размере 250 000 рублей.

Добавим, что ранее в России не судили людей за фиктивные прописки россиян и иностранцев в своем личном жилье. Карательные меры введены в последние годы.

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