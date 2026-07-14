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НовостиОбщество14 июля 2026 5:42

Югорчанин получил срок и штраф за угнанную машину соседа и ДТП на ней

Югорчанин осужден за угон машины у своего и ДТП на ней
Нина БАРИНОВА
Фото: Суды Югры

Фото: Суды Югры

Советским районным судом ХМАО – Югры рассмотрено уголовное дело в отношении жителя поселка Зеленоборска. Мужчину признали виновным в неправомерном завладении автомобилем без цели хищения или угоне.

По данным «Судов Югры», ночью 9 мая югорчанин, увидел припаркованный у соседнего дома незапертый автомобиль «ВАЗ 2114» и угнал его. Отверткой он замкнул стартер зажигания, завел двигатель и поехал. Однако не справился с управлением и перевернул авто.

Судом были учтены смягчающие обстоятельства: явка с повинной, наличие малолетнего ребенка у виновного и добровольное возмещение материального ущерба. Отягчающим обстоятельством признан рецидив преступлений.

Суд назначил угонщику наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно. Также он оплатил ущерб в размере 130 000 рублей владельцу авто.

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