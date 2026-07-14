Фото: Скрин с видео УМВД по ХМАО-Югры

Накануне сотрудники полиции Сургута совместно с коллегами из УМВД России по ХМАО – Югре и бойцами Росгвардии, а также дружинниками «Русские в Сибири», которые вместо того, чтобы показывать боевую удаль в горячих точках, в полной экипировке кошмарят с силовиками мигрантов, провели массовые облавы на мигрантов.

В отдел по вопросам миграции УМВД России города Сургута было доставлено более 180 человек. Здесь занялись их установлением личности, фотографированием, дактилоскопированием и проверкой документов, подтверждающих право на пребывание в России. В отношении трех иностранцев приняты решения о принудительном выдворении за пределы страны.

- Работа по контролю соблюдения миграционного законодательства продолжается. Сотрудники полиции напоминают иностранным гражданам о необходимости неукоснительного соблюдения правил въезда, пребывания, – добавили в ведомстве.

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