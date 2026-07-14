За прописку 75 россиян в квартире осудят жительницу Сургута

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

В Сургуте за фиктивную регистрацию 75 граждан России осудят 25-летнюю местную жительницу. В отношении северянки возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту жительства в жилом помещении».

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, с июня 2024 года по январь 2026 года сургутянка фиктивно зарегистрировала в своей квартире 75 россиян, которые жили совсем в другом месте. Для обеспечения исполнения приговора на деньги обвиняемой в сумме 500 тысяч рублей наложен арест, а уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Добавим, что прописка в Югре позволяет жителям других регионов России получать льготы и более высокие выплаты и пособия, которые предназначены для югорчан, проживающих в сложных климатических условиях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жительница Нягани упала у поликлиники и хотела содрать за перелом 1,5 млн рублей, но получилось только 400 тысяч