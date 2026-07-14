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НовостиОбщество14 июля 2026 4:58

За прописку 75 россиян в квартире осудят жительницу Сургута

Сургутянка прописала в своей квартире 75 россиян
Нина БАРИНОВА
Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

В Сургуте за фиктивную регистрацию 75 граждан России осудят 25-летнюю местную жительницу. В отношении северянки возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту жительства в жилом помещении».

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, с июня 2024 года по январь 2026 года сургутянка фиктивно зарегистрировала в своей квартире 75 россиян, которые жили совсем в другом месте. Для обеспечения исполнения приговора на деньги обвиняемой в сумме 500 тысяч рублей наложен арест, а уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Добавим, что прописка в Югре позволяет жителям других регионов России получать льготы и более высокие выплаты и пособия, которые предназначены для югорчан, проживающих в сложных климатических условиях.

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