Более 3 тысяч жителей Югры с начала года перевели мошенникам почти миллиард рублей

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

С начала 2026 года жертвами интернет-преступников стали более 3 тысяч жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Они перевели на неизвестные счета более 822 млн рублей. Только за минувшую неделю 38 югорчан простились с 22,6 млн рублей. 28 пострадавших за минувшую неделю – работники различных организаций, казалось бы, взрослые, здравомыслящие люди. Еще один – это студент, а пять жертв – безработные. Такие данные приводит прокуратура ХМАО-Югры.

Жертвы переводили мошенникам свои деньги под предлогами блокировки транзакций, декларирования денежных средств, оказания помощи в установлении преступников в банках, заказа ремонтных работ и товаров в сети «Интернет» и получения дополнительного заработка.

Самые большие суммы югорчане отдают мошенникам под предлогом блокировки подозрительных транзакций и декларирования денежных средств.

Так, 86-летняя жительница Советского района после шквала звонков от следователя, сотрудников банка передала «курьеру» 1,2 млн рублей для декларирования. По данному факту возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

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