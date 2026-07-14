Скрин с видео УМВД по ХМАО-Югре

Трагедия произошла около полуночи 13 июля в Сургуте. Водитель на большой скорости снес пешехода, которым оказался дорожный рабочий. Мужчина погиб на месте от полученных травм.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 23:25 на улице Югорский тракт в районе дома 7/7 водитель 2002 года рождения за рулем автомобиля Lada Priora сбил пешехода 2001 года рождения, который выполнял дорожные работы по нанесению разметки на проезжей части. В результате ДТП рабочий погиб на месте происшествия до прибытия скорой помощи.

Дорожный рабочий насмерть сбит молодым водителем в Сургуте Видео УМВД по ХМАО-Югре

Всего за минувшие сутки в Югре произошло 1 ДТП, в котором 1 человек погиб. Задержано 9 нетрезвых водителей с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 17 водителей.

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