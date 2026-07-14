В городах без дождей и много солнца: погода в Югре 14 июля 2026 года

Фото: Сергей Коршилов

Во вторник, 14 июля, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре переменная облачность. Преимущественно без осадков, в Нижневартовском районе местами небольшой дождь. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +21...+26 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность, без осадков. Ветер северный, западный 1-4 метра в секунду. Утром +17 градусов, днем +22 градуса, вечером +16 градусов.

В Сургуте переменная область, без осадков. Ветер северо-западный, северный 1-8 метров в секунду. Сейчас +20 градусов, днем +24 градуса, вечером +17 градусов.

В Нижневартовске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Утром +19 градусов, днем +23 градуса, вечером +19 градусов.

В Нефтеюганске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, северный 1-7 метров в секунду. Утром +19 градусов, днем +24 градуса, вечером +17 градусов.

В Когалыме до обеда солнечно, после – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, северный 2-10 метров в секунду. Утром на термометре +19 градусов, днем +22 градуса, вечером +16 градусов.

В Нягани до обеда переменная облачность, после – пасмурно, без осадков. Ветер – до обеда штиль, после – южный 1-4 метра в секунду. Утром +18 градусов, днем +23 градуса, вечером +18 градусов.

В Мегионе переменная облачность и без осадков. Ветер северо-западный 3-9 метров в секунду. Сейчас +20 градусов, днем +25 градусов, вечером +15 градусов.

В Радужном переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-10 метров в секунду. Утром +19 градусов, днем +23 градуса, вечером +15 градусов.

В Лангепасе переменная облачность и без осадков. Ветер северный, северо-западный 3-8 метров в секунду. Утром +19 градусов, днем +25 градусов, вечером +16 градусов.

В Лянторе до вечера солнечно, после - переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, северный 2-6 метров в секунду. Утром +20 градусов, днем +24 градуса, вечером +18 градусов.

В Урае переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 1-6 метров в секунду. Утром +20 градусов, днем +23 градуса, вечером +17 градусов.

В Белоярском переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный, штиль, юго-западный, южный 1-5 метров в секунду. Сейчас +16 градусов, днем +23 градуса, вечером +17 градусов.

В Пыть-Яхе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, северный 1-7 метров в секунду. Утром +19 градусов, днем +24 градуса, вечером +16 градусов.

В Югорске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, южный 1-6 метров в секунду. Сейчас +18 градусов, днем +23 градуса, вечером +17 градусов.

В Покачах до вечера солнечно, после - переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, северный 2-9 метров в секунду. Сейчас +20 градусов, днем +24 градуса, вечером +16 градусов.

В Советском переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, южный 1-6 метров в секунду. Сейчас +18 градусов, днем +23 градуса, вечером +17 градусов.