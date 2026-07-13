В Югре в три раза сократилась площадь лесных пожаров

Скрин с поратла ИАС Лесные пожары

Сотрудникам Авиалесоохраны Югры удалось стабилизировать ситуацию с лесными пожарами в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Если ранее бушевали пожары на площади более 12 тысяч га, то на утро 13 июля леса горят на на общей площади 3929,34 га. Этому способствовали прекратившиеся грозы, дожди и помощь коллег из Бурятии, которые прибыли на борьбу с лесными пожарами в составе команды из 50 человек.

На сегодня действуют 8 лесных пожаров в Нижневартовском, Берёзовском и Ханты-Мансийском районах . Пять пожаров локализованы на площади 2452,14 га. На тушении работает 291 человек. Задействованы самолёты и вертолёты для доставки работников. На территории Нижневартовского района все еще действует режим ЧС, который продлится до 18 июля. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет.

За последние сутки было зарегистрировано 3 новых лесных пожара, 2 из них ликвидированы. Всего за 2026 год зарегистрировано 322 лесных пожара на общей площади 32314,2 га.

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