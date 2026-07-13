Жительницу Сургута опять поймали пьяной за рулем и конфисковали авто

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Сотрудники Госавтоинспекции задержали автомобиль, водитель которой странно вел себя на дороге. За рулем оказалась вдрызг пьяная жительница Сургута. Как оказалась, дама уже задерживалась нетрезвой за рулем и была ранее лишена прав.

Сургутский городской суд признал виновной сургутянку в повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Ей назначено наказание в виде обязательных работ, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобилем на 2,5 года. Кроме того, у пьяной автоледи конфискован и обращен в доход государства автомобиль марки «Honda CR-V».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Маленький мальчик выпал из окна многоэтажки в Октябрьском районе. За дело взялась прокуратура