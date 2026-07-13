Дожди сошли на нет и стало прохладно: погода в Югре 13 июля 2026 года

Фото: правительство Югры

В понедельник, 13 июля, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 8–13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +19...+24 градуса.

В Ханты-Мансийске переменная облачность, без осадков. Ветер северный 3-7 метров в секунду. Утром +15 градусов, днем +20 градусов, вечером +13 градусов.

В Сургуте переменная область, без осадков. Ветер северный, северо-западный 5-10 метров в секунду. Сейчас +17 градусов, днем +21 градус, вечером +15 градусов.

В Нижневартовске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный, северо-западный 5-9 метров в секунду. Утром +16 градусов, днем +19 градусов, вечером +15 градусов.

В Нефтеюганске переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный 5-9 метров в секунду. Утром +17 градусов, днем +22 градуса, вечером +15 градусов.

В Когалыме облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный, северо-западный 5-11 метров в секунду. Утром на термометре +16 градусов, днем +19 градусов, вечером +15 градусов.

В Нягани облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный 2-8 метров в секунду. Утром +16 градусов, днем +22 градуса, вечером +16 градусов.

В Мегионе переменная облачность и без осадков. Ветер северный, северо-западный 4-10 метров в секунду. Сейчас +16 градусов, днем +20 градусов, вечером +15 градусов.

В Радужном пасмурно, небольшой дождь, вечером переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, северный 4-10 метров в секунду. Утром +15 градусов, днем +17 градусов, вечером +15 градусов.

В Лангепасе переменная облачность и без осадков. Ветер северный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Утром +16 градусов, днем +21 градус, вечером +15 градусов.

В Лянторе переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный 4-8 метров в секунду. Утром +16 градусов, днем +20 градусов, вечером +16 градусов.

В Урае переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-8 метров в секунду. Утром +16 градусов, днем +22 градуса, вечером +16 градусов.

В Белоярском переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, северный 2-8 метров в секунду. Сейчас +16 градусов, днем +21 градус, вечером +16 градусов.

В Пыть-Яхе переменная облачность, без осадков. Ветер северный 4-9 метров в секунду. Утром +17 градусов, днем +20 градусов, вечером +15 градусов.

В Югорске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Сейчас +17 градусов, днем +23 градуса, вечером +16 градусов.

В Покачах переменная облачность, без осадков. Ветер северный 4-9 метров в секунду. Сейчас +16 градусов, днем +21 градус, вечером +15 градусов.

В Советском переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Сейчас +17 градусов, днем +23 градуса, вечером +16 градусов.