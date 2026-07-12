Вода отступает: уровень Оби в Нижневартовске упал на 10 сантиметров, режим ЧС снят. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшие сутки вода в реке Обь у Нижневартовска опустилась до отметки 890 сантиметров. Как сообщили в Ханты-Мансийском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, за последние 24 часа уровень снизился на 10 сантиметров.

На фоне улучшения гидрологической обстановки мэрия города официально отменила режим повышенной готовности. Угрозы паводка для местных жителей больше нет.

Напомним, что ранее стихия нанесла серьезный ущерб дачному сектору Югры. Всего в регионе было подтоплено 418 приусадебных участков, из них 174 — в самом Нижневартовске. Также под водой оказались два дачных дома и три участка дорог в садово-огороднических товариществах.

Ранее мы рассказывали о том, что июнь 2026 года стал самым жарким в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре за последние 100 лет метеорологических наблюдений. На всех станциях округа температура превышала среднемесячную норму на 3-8 градусов, а в восточных районах региона и вовсе превысила 8 градусов. Подробности - в нашем материале.

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