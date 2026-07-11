Нижневартовских родителей просят напомнить детям о запрете лазить на крыши

Фото: администрация Нижневартовска

Специалисты нижневартовской комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав просят родителей обеспечить безопасности детей, а именно: пресечь их нахождение на крышах домов, стройках и заброшенных зданиях.

- Нахождение подростков на объектах повышенной опасности - крышах многоквартирных домов, строящихся или заброшенных зданиях - представляет серьезную угрозу для их жизни и здоровья, - прокомментировали в ведомстве.

Родителям необходимо объяснить детям правила безопасного поведения и регулярно напоминать их.

А управляющие компании, в свою очередь, должны систематически проверяют исправность замков на входах, ведущих на крышу и чердаки.

ВАЖНО! В случае чрезвычайного происшествия для быстрого реагирования необходимо звонить по телефонам 102 или 112.

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