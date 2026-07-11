Ханты-Мансийск превратится в семейную шахматную столицу

Фото: департамент по физической культуре и спорту Югры

Семьи Ханты-Мансийска приглашают принять участие в семейном турнире по быстрым шахматам. Событие пройдет 18 июля возле Национального центра «Россия» и будет приурочено к Международному дню шахмат, сообщили в окружном департаменте по физической культуре и спорту.

Для участия необходимо собрать команду из двух человек, где один - младше 18 лет: мама с сыном, дедушка с внучкой, брат с сестрой и так далее. А затем зарегистрироваться - по ссылке или на месте с 16:00 до 16:45.

Участников ждут 7 туров по 3 минуты + 5 секунд на ход. Старт первого тура - в 17:00

Также в программе - зрелищный сеанс одновременной игры (байкеры против мастера ФИДЕ Александра Сибряева), открытый сеанс для всех желающих, мастер-классы, аквагрим, настольные игры, фотозоны, роспись 5-метрового баннера и живая музыка от кавер-группы «Лови момент».

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