Глава Югорска пообещал сохранить единственное в городе отделение Почты России

Фото: Алексей Харлов

Глава Югорска Алексей Харлов пообещал горожанам сохранить единственное в городе отделение Почты России. Для этого он встретился с директором Управления Федеральной почтовой связи ХМАО - Югры Александром Журавлевым.

Сложившаяся ситуация связана с нехваткой сотрудников. И пока будет идти их поиск/обучение, отделение может работать по плавающему графику.

- Да, кадровая ситуация сложная, но центральное отделение закрыто не будет. Прекрасно понимаем, насколько услуги почты важны для жителей города, особенно для старшего поколения. Возможны временные корректировки графика работы отделения - это вынужденная мера на период поиска и обучения сотрудников, - сказал Алексей Харлов.

Управлении Федеральной почтовой связи Югры держат ситуацию на контроле.

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