Югра
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
+30°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 июля 2026 7:53

Глава Югорска пообещал сохранить единственное в городе отделение Почты России

В Югорске не будут закрывать последнее работающее отделение Почты России
Марина Прохорова
Фото: Алексей Харлов

Фото: Алексей Харлов

Глава Югорска Алексей Харлов пообещал горожанам сохранить единственное в городе отделение Почты России. Для этого он встретился с директором Управления Федеральной почтовой связи ХМАО - Югры Александром Журавлевым.

Сложившаяся ситуация связана с нехваткой сотрудников. И пока будет идти их поиск/обучение, отделение может работать по плавающему графику.

- Да, кадровая ситуация сложная, но центральное отделение закрыто не будет. Прекрасно понимаем, насколько услуги почты важны для жителей города, особенно для старшего поколения. Возможны временные корректировки графика работы отделения - это вынужденная мера на период поиска и обучения сотрудников, - сказал Алексей Харлов.

Управлении Федеральной почтовой связи Югры держат ситуацию на контроле.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в , Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.