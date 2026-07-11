Фото: администрация Сургута

В Сургуте ищут незаконных торговцев фруктами и ягодами: представители администрации и полиции прочесывают городом. Как пояснили в мэрии, такие рейды проходят регулярно, а также дополнительно, когда поступают жалобы от граждан.

С начала года по итогам рейдов было составлено свыше 150 протоколов об административном нарушении. Вся информация отправляется в Роспотребнадзор.

Для граждан, впервые нарушивших закон, наказание незначительное - предупреждение или штраф. При повторном нарушении - только штраф, и его сумма - от трех до пяти тысяч рублей.

- Покупка продуктов без документов - это риск для здоровья, который может привести к серьезным последствиям, - напомнили в администрации.

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