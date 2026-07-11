Маленький мальчик выпал из окна многоэтажки в Октябрьском районе. За дело взялась прокуратура

Фото предоставлено КП

Октябрьская районная прокуратура взяла на контроль инцидент с падением ребенка из окна в Приобье.

Трагедия произошла в доме по улице Пионеров. По предварительным данным, 6-летний мальчик выпал из окна второго этажа и был доставлен в больницу с различными травмами.

- В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, деятельности субъектов системы профилактики, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию ребенка, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

По итогам надзорных мероприятий и при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Внимание родителям!

Прокуратура автономного округа обращает внимание родителей и законных представителей несовершеннолетних на необходимость соблюдения правил безопасности. Не оставляйте детей без присмотра, особенно при открытых окнах! Будьте внимательны и бдительны, чтобы не допустить трагических случаев!

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