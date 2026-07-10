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НовостиОбщество10 июля 2026 21:01

В Югре 11 июля 2026 года будет тепло, но разразится гроза

Рассказываем, какая погода будет в Югре 11 июля 2026 года
Марина Прохорова
Погода в Югре на 11 июля

Погода в Югре на 11 июля

Фото: Вера ЗЕНИНА. Перейти в Фотобанк КП

В субботу, 11 июля, по данным регионального МЧС, в Югре будет переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможна гроза.

Температура ночью составит +13...+18 градусов, местами +6...+11. Днем столбики термометров покажут +22…+27 градусов.

Ветер восточный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с.

11 июля в народном календаре отмечается Крапивное заговенье - канун Петрова дня и последний день Петрова поста. Название связано с поверьем, что именно в этот день крапива в последний раз обладает целительной силой, а после - утрачивает все свойства.

В церковном календаре 11 июля связано с почитанием иконы Божией Матери «Троеручица» и памяти преподобных Сергия и Германа Валаамских.