Июль тоже жарит: Июнь в Югре побил температурный рекорд века

От жары страдают и люди. и животные Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Июнь 2026 года стал самым жарким в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре за последние 100 лет метеорологических наблюдений. На всех станциях округа температура превышала среднемесячную норму на 3-8 градусов, а в восточных районах региона и вовсе превысила 8 градусов. Об этом сообщает РИЦ «Югра».

Из-за аномальной жары в больницы еженедельно обращались сотни югорчан. У многих диагностирован тепловой удар, однако были и те, кто оказался в реанимации из-за проблем с сосудами и сердцем.

Июль ворвался в Югру с грозами, ливнями и такой же жарой. Пока что синоптики предупреждают, что месяц тоже окажется жарче нормы, но всего на 1-1,5 градуса.

Роспотребнадзор ХМАО-Югры напоминает работодателям об обязанности обеспечивать безопасные условия труда в жару. К работе также нельзя допускать несовершеннолетних и людей с противопоказаниями.

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